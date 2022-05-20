قال سامي الخيبري قائد الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء إن فريقه، دخل مباراة نهائي كأس الملك أمام الهلال بدون أي ضغوط.
سامي الخيبري – لاعب #الفيحاء:
دخلنا المباراة بدون ضغوط، والترشيحات للهلال أعطتنا دافع وحماس… و فزنا على بطل آسيا.#الفيحاء_بطل_كأس_الملك#نهائي_الكأس_مع_الرياضية pic.twitter.com/SeK0tjhvUk
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) May 19, 2022
وتحدث الخيبري لـ القنوات الرياضية السعودية قائلاً: ” دخلنا المباراة بلا أي ضغوط، وترشيح الهلال للفوز منحنا حافزًا لتحقيق اللقب”.
وأضاف الخيبري: ” دعم عائلتي كان كبيرًا ولهذا لعبنا بكل قوة، وسعيد للغاية بتحقيق اللقب، وجميع زملائي قدموا أقصى ما عندهم”.
وتابع: ” حسمنا اللقب بمنتهى الهدوء ولم نفقد الأمل بعد هدف الهلال الأول”.
يذكر أن الفريق البرتقالي فاز بلقب كأس الملك للمرة الأولى في مسيرته، لينضم إلى سجل أبطال البطولة.
مدافع وكابتن فريق الفيحاء الخيبري مقدم اداءمميزمنذبداية الموسم الحالي والموسم قبل الماضي كان مميزا أيضا وهبط الفيحاء وعادالموسم الحالي لدوري المحترفين وهذا الاعب مستواة ثابت ومميزفي جميع المباريات ويجب ان يستعدى من قبل مدرب المنتخب فهو يستحق ان يكون فالمنتخب من اميزالمدافعين فالدوري السعودي ويستحق التواجدمع المنتخب السعودي فاداءه افضل من بعض المدافعين في تشكيلة المنتخب على الاقل احتياط لتمبكتي اوالعمري اومادواوالبليهي اوزيادالصحبي يمكن يكون افضل من كل المدافعين في المنتخب السعودي حاليا حقيقية هذه يجب ان تقال