قدم مواطن شكوى بشأن قائد مركبة متهور على الطريق كاد أن يتسبب في كارثة.

تهور السائق:

ونشر المواطن مقطع الفيديو في شكواه التي أرسلها إلى المرور على موقع تويتر وعلق عليها بالقول: ”تهور سائق هوندا على طريق مزرعة الملك عبدالله بالاتجاه لمطار الملك خالد باتجاه الغرب”.

وتابع: ”كاد أن يتسبب بحادث وجهًا لوجه مع سيارة أخرى وتضرر سيارته بالاحتكاك مع سيارة مواد غذائية، معلومات اللوحة عندي”.

المرور يتفاعل:

من جانبها، تفاعلت إدارة المرور مع الشكوى، وطالبت المتضرر بمراسلة الإدارة عبر الرسائل الخاصة للحصول على باقي المعلومات.