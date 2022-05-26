أعلن المدير الفني سعد الشهري عن قائمة الأخضر الأولمبي، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان.

كأس آسيا 2022

ومن المقرر أن تُغادر بعثة المنتخب السعودية تحت 23 عامًا إلى أوزبكستان، يوم الاثنين المقبل، استعدادًا للمشاركة في كأس آسيا 2022 التي ستنطلق في الأول من شهر يونيو المقبل.

ويبدأ الأخضر الأولمبي مبارياته في كأس آسيا 2022 بمواجهة منتخب طاجيكستان، يوم الجمعة 3 يونيو، ويواجه منتخب اليابان يوم 6، على أن يختتم مرحلة المجموعات بمباراة الإمارات، يوم 9 من الشهر ذاته.

قائمة الأخضر الأولمبي

وضمّت قائمة الأخضر، 23 لاعبًا، وهم؛ نواف العقيدي، عبدالرحمن الصانبي، عبدالرحمن الشمري، سعود عبدالحميد، وليد الأحمد، خليفة الدوسري، حسان التمبكتي، مشعل خيرالله، مهند الشنقيطي، حمد اليامي ومتعب الحربي.

كما يتواجد في القائمة كل من؛ عوض الناشري، إبراهيم محنشي، حامد الغامدي، زياد الجهني، مصعب الجوير، حسين العيسى، أيمن يحيى، تركي العمار، هيثم عسيري، عبدالله رديف، محمد مران، فراس البريكان.

وسينضم اللاعبان حسان التمبكتي وفراس البريكان إلى بعثة الأخضر الأولمبي في طشقند فور انتهاء معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في إسبانيا.