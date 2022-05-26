تغادر بعثة المنتخب السعودي تحت 20 عامًا في وقت مبكر من صباح غدٍ الجمعة إلى فرنسا للمشاركة في بطولة موريس ريفيلو الدولية (بطولة تولون)، وذلك ضمن مرحلة الإعداد التي تمتد حتى الثاني عشر من شهر يونيو المقبل، في إطار برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023 في أوزبكستان.

ويفتتح “الأخضر” مشاركته في البطولة بمواجهة منتخب الأرجنتين في التاسع والعشرين من شهر مايو الجاري، على أن يحلّ ضيفًا على منتخب فرنسا في الأول من يونيو المقبل، وفي الرابع من الشهر ذاته سيلاقي منتخبنا الوطني منتخب بنما.

قائمة المنتخب السعودي تحت 20 عامًا

واختار المدير الفني صالح المحمدي (23) لاعبًا للمشاركة في البطولة جاءت أسماؤهم على النحو التالي: أسامة المرمش، بلال الدواء، حامد الشنقيطي، عبدالعزيز الفرج، محمد الدوسري، محمد برناوي، محمد سليمان، سويلم المنهالي، حسن ربيع، وليد عياش، سالم النجدي، فيصل صبياني، عبدالملك العييري، عبدالله الزيد، حسن سفياني، عبدالله العنزي، عبدالملك الجابر، عبدالعزيز العليوة، خالد مجرشي، محمد المري، عثمان العثمان، يزيد جوشان، مشاري النمر.

الأخضر بالمجموعة الأولى