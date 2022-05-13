نعى العديد من قادة وزعماء العالم، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم. واستذكر العديد من الرؤساء والقادة مواقف الشيخ خليفة لدعم الأمتين العربية والإسلامية.

السيسي ينعى خليفة بن زايد:

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قال: “أنعى بخالص الحزن والأسى رجلًا من أغلى الرجال، وقائدًا من أعظم القادة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الذي وافته المنية بعد رحلة طويلة من العطاء، قدم فيها الكثير لبلاده وأمته، حتى صارت الإمارات نموذجًا للتطور والحداثة في منطقتنا والعالم”.

وأضاف: “لقد كان الشيخ خليفة محبًّا لمصر بحق، وصديقًا مخلصًا في كل الظروف والأحوال، فباسمي واسم شعب مصر أتقدم بالتعازي لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة ودولة وشعبًا في هذا المصاب الجلل، وأدعو الله عز وجل أن يتغمد الفقيد الغالي بواسع رحمته، وللإمارات الشقيقة بدوام التقدم والعزة”.

ورث الحكمة عن أبيه:

أما ملك الأردن الملك عبدالله الثاني فقال: “رحم الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة”. وأضاف:” لقد فقدنا أخًا عزيزًا وقائدًا فذًّا ورث الحكمة عن أبيه الراحل الكبير الشيخ زايد، وكرّس حياته لخدمة وطنه والأمتين العربية والإسلامية. نعزي أهلنا في دولة الإمارات بهذا المصاب الجلل”.

تعزيز العمل العربي المشترك:

بدوره قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان: “فقدنا قائدًا فذًّا ورجلًا حكيمًا”. وتابع: “الشيخ خليفة عمل على تعزيز العمل العربي المشترك”.

أما رئيس المجلس الرئاسي الليبي فقال: “نتقدم بخالص التعازي للأشقاء في دولة الإمارات قيادة وشعبًا في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان”.

أردوغان يعلن مشاركته في العزاء:

بدوره نعى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم الجمعة.

وأضاف الرئيس التركي: “سنجري زيارة إلى الإمارات لتقديم التعازي في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان”.