تشهد ساحة العروض بالدائري الشرقي عودة فعاليات “قاف الرياض” بعد توقف جاوز الأربعين يومًا، حيث سينطلق مساء غدٍ الخميس وبعد غدٍ الجمعة.

وتقام فعاليات “قاف الرياض” بإشراف إمارة منطقة الرياض، وتنظيم أمانة منطقة الرياض، في ساحة العروض بالدائري الشرقي، وتشتمل إلى جانب فن المحاورة، سوقًا شعبيًّا، وفقرات فلكلورية، ومنطقة ألعاب، وأسر منتجة.

ويلتقي مساء الخميس الموافق 11 شوال 12 مايو، الساعة 8 مساء، كلٌّ من محمد السناني، تركي الميزاني، حامد القارحي، طلق زاروط، علي العضياني، حمدان العصيمي، والفنان المنشد عبدالله آل مخلص.

أسماء لامعة في الشعر والإنشاد:

فيما يلتقي يوم الجمعة 12 شوال/ 13 مايو الشعراء: سفر الدغيلبي، معتق العياضي، علي الدعية، مرهب البقمي، فالح أبو عضيدة، سعود المسيلي، والفنان المنشد عبدالله آل فروان.

يشار إلى أن “قاف الرياض” انطلق في شهر شعبان/ مارس الماضيين، وشهد لقاءات فنية ملتهبة بين أطراف موروث المحاورة، وحضورًا كثيفًا من الجمهور.