علق الناقد والقانوني محمد درويش، على العقوبات التي صدرت ضد نادي الهلال بسبب قضية النصر ومحمد كنو والتي أصدرت لجنة فض المنازعات حكمًا بها.

وكانت لجنة فض المنازعات قد قررت حرمان نادي الهلال من التسجيل لفترتين، فضلًا عن غرامة مالية تبلغ 27 مليون ريال، كما أقرت بإيقاف محمد كنو 4 أشهر عن المباريات.

موقف الهلال من العقوبات الأخيرة:

وكشف القانوني محمد درويش، عن حقيقة الحكم الصادر ضد الهلال بـ الحرمان من القيد لفترتين، بعد تقديم وثيقة تدل على علم النادي بتوقيع كنو لـ النصر، قائلًا: “إقرار كنو بعلم الهلال لتوقيعه للنصر قبل التجديد لا قيمة له ما لم يثبته فهو مجرد ادعاء”.

وأضاف درويش: “البينة على المدعي وبالتالي الورقة البيضاء لا تستحق هذا الجدل، كتبها هو أو أخوه سيان بل حتى لو بصم كنو لدى الغرفة مادام الهلال يُنكر علمه فالبينة بحصوله على من يدعيه”.

أزمات الهلال بعد قرار المنازعات:

ويواجه نادي الهلال أزمات كبيرة بعد قرار لجنة فض المُنازعات، حيث من المقرر أن يخسر نجمه في المباريات المقبلة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وحرمان القيد سيضع الهلال في ورطة بسبب مشاركات الزعيم في كأس خادم الحرمين الشريفين، وبطولة دوري أبطال آسيا، حيث صعد إلى دور الـ16 بالمسابقة القارية.

ويُعد الهلال بحاجة ماسة إلى خدمات جميع نجومه خلال المباريات المقبلة، فضلًا عن حاجته إلى التدعيم من أجل المسابقات التي يشارك بها الفريق.