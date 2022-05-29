أكد المستشار القانوني إبراهيم الأبادي أن عقوبة السجن عشر سنوات وغرامة مليون ريال لا تقتصر على من يعتدي على الممارس الصحي فقط؛ لكنها تقع على من يعتدي على أي موظف عام.

المستشار القانوني د.إبراهيم الأبادي: الممارس الصحي أو (الموظف العام) يُعاقب "بالسجن عشر سنوات وغرامة مليون ريال" إذا امتنع عن عمل من الأعمال أو حصل على "عطية" من أجل القيام بأحد الأعمال#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/TyjKfexbtG — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 29, 2022

سجن وغرامة:

وتابع الأبادي خلال حواره إلى برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، أن الممارس الصحي أو (الموظف العام) يُعاقب “بالسجن عشر سنوات وغرامة مليون ريال” إذا امتنع عن عمل من الأعمال أو حصل على “عطية” من أجل القيام بأحد الأعمال.

وأضاف أنه إذا اعتدى الموظف العام على المواطن تُحال القضية إلى المحكمة الجزائية ولا تنطبق عليه عقوبة “السجن عشر سنوات وغرامة مليون ريال”.

خطأ الممارس الصحي:

ولفت القانوني إلى أنه إذا وقع خطأ من الممارس الصحي يكون اختصاص التحقيق للهيئة الصحية الشرعية، أما إذا ارتكب الممارس الصحي مخالفة فإن من ينظرها هي اللجنة الموجودة في وزارة الصحة.