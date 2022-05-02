علق القانوني عبدالله الشايع، على قرار لجنة فض المنازعات، بشأن قضية نادي النصر ضد محمد كنو وفريق الهلال، والتي تضمنت عقوبات قوية على الزعيم ونجمه.
سهولة الاستئناف على العقوبة:
وقال القانوني عبدالله الشابع، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن إمكانية الاستئناف على قرارات لجنة فض المنازعات: “الفترة المحمية تبدأ من تاريخ سريان العقد، انتهاك كنو كان بعد التوقيع مع النصر”.
وأضاف القانوني، حول عقوبة كنو والهلال: “قبل سريان العقد إذا فالعقوبة مخالفة لأحكام المادة 43 فقرة 4 و5 والتي قرنت العقوبة بأن تكون المخالفة بالفترة المحمية، والغرفة غير مختصه في هذه الحالة”.
عقوبات رادعة ضد الهلال وكنو:
وكان قد تم إيقاف محمد كنو أربعة أشهر، وتغريم نادي الهلال 27 مليون ريال سعودي، فضلًا عن حرمان الزعيم من القيد لمدة فترتين متتاليتين، وفقًا لقرار لجنة المنازعات.
ومن المقرر أن يبدأ نادي الهلال في الاستئناف عن القرار الصادر عن لجنة المُنازعات، من أجل تخفيف العقوبة الموقعة على الزعيم ونجمه، خاصة وأنها ستتسبب في أزمات كبيرة للأزرق.
ووفقًا، لما ورد على حساب الشايع، يكون نادي الهلال بذلك يمتلك فرصة ذهبية، من أجل إلغاء هذه القرارات حسبما جاء في لوائح الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم.
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