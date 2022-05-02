علق القانوني عبدالله الشايع، على قرار لجنة فض المنازعات، بشأن قضية نادي النصر ضد محمد كنو وفريق الهلال، والتي تضمنت عقوبات قوية على الزعيم ونجمه.

سهولة الاستئناف على العقوبة:

وقال القانوني عبدالله الشابع، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن إمكانية الاستئناف على قرارات لجنة فض المنازعات: “الفترة المحمية تبدأ من تاريخ سريان العقد، انتهاك كنو كان بعد التوقيع مع النصر”.

