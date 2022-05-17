أكد القانوني والباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أحمد الأمير، أن عقوبة الإيقاف الموقعة على نجم الاتحاد، فهد المولد مخففة.

الأمير يُعلق على العقوبة

وعلق الأمير على العقوبة عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “فترة عدم الأهلية بسبب استخدام مواد محظورة محددة هي سنتان”.

وتابع “فورسيميد من المواد المحظورة والمحددة في قائمة المحظورات، وفترة الإيقاف لها النوع من المواد سنتان.. تم إيقاف المولد سنة ونصف وذلك يعني أن العقوبة مخففة، هناك إمكانية للاستئناف أمام مركز التحكيم”.

إيقاف فهد المولد

وأعلنت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات بالأمس عن إيقاف فهد المولد لمدة 18 شهرًا، على أن يعود للتدريبات خلال آخر شهرين من المدة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأصبح النجم الاتحادي خارج قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في نهائيات كأس العالم 2022، بعدما لعب دورًا بارزًا في تأهله، ليؤكد المدرب الفرنسي هيرفي رينارد أن خبر إيقافه ليس بالجيد، ولكن يجب تقبله، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).