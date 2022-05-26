علق الخبير القانوني الرياضي خالد الشعلان على تباين المعاملة بين الهلال والنصر من الناحية القانونية ومن ناحية إصدار لجنة الانضباط للقرارات على الفريقين.

وكان نهائي كأس الملك الخميس الماضي بين الهلال والفيحاء شهد أزمة بتواجد محمد كنو لاعب الهلال على أرضية الملعب، على الرغم من عقوبة إيقافه.

لجنة الانضباط تعامل الهلال والنصر بطريقة مختلفة

وقال خالد الشعلان حول تباين المعاملة عبر حسابه في “تويتر” :” مدرب النصر السَّابق كارينيو انتقد أرضية الملعب فعاقبته لجنة الانضباط، لاعب النصر أبو بكر ركل لوحة دون ضرر فعاقبته لجنة الانضباط”.

دخول كنو أرضية الملعب أثار أزمة

وأضاف: “لاعب الهلال محمد كنو موقوف بقرار، ولا يُنظر لعقوبته بمركز التحكيم لأنَّها أقل من ستة أشهر وهي عقوبة نهائيّة، ومع ذلك دخل للملعب وصمتت لجنة الانضباط”.

وكان المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لـ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، قرر استدعاء كنو استعدادًا للمعسكر المقرر إقامته في إسبانيا، خلال الفترة من 31 مايو وحتى 9 يونيو، في أولى مراحل الإعداد لكأس العالم 2022.

واستدعى رينارد 26 لاعبًا في قائمة الأخضر لمعسكر إسبانيا، حيث سيخوض المنتخب مباراتين وديتين أمام كولومبيا وفنزويلا.