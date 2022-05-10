أكد هادي آل معجبة والد القتيل، الذي عفا عن السجين محمد بن صالح آل أبو خشم في نجران، أنه رفض الحصول على 105 ملايين ريال؛ وذلك ابتغاء وجه الله تعالى، ثم استجابةً لولاة الأمر والشيوخ وكل من تدخل في القضية التي استمرت 18 عامًا.

فيديو | مراسل #الإخبارية من #نجران: قبيلة تتنازل عن قاتل ابنها لوجه الله ويرفضون مبلغ 105 ملايين ريال#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/UJtZiYEgvM

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 10, 2022

وقال والد القتيل خلال ظهوره على قناة الإخبارية: “كان في حرمة، وهي التي أثرت علينا ودخلت 5 من بيوتنا، المرة الأولى جاءت إلى بيتي، وفي المرة الثانية والثالثة والرابعة كانت عند إخواني، وفي المرة الخامسة كانت عند ولد أخوي، من الناس المؤثرين في القضية”.

عروض وشروط:

وواصل: “العفو كان قرار ولم نطلب أي مبلغ أو شروط إلا الأجر عند الله، والجميل في القبائل، عُرض علينا 105 مليون ريال وشيك مفتوح ووظائف وسيارات، عرض علينا جميع الطلبات كلها، ولكن نحن طمعنا فيما عند الله”.

واختتم حديثه بالمطالبة بسرعة الإفراج عن السجين، وتسريع الإجراءات الخاصة بالتنازل، ليعود إلى أهله.