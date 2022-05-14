اتخذ مجلس إدارة نادي الاتحاد قرارًا بشأن التذاكر المباعة لمواجهة نادي الهلال في الجولة الـ27 في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين قررت إقامة مباراة الهلال يوم 23 مايو بدلًا من يوم 15 مايو في الجولة الـ27 بعد تأجيل مباريات الجولة كلها لوفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات أمس الجمعة.

الاتحاد لن يُعيد طرح التذاكر من جديد:

وقال النادي في بيان له عبر “تويتر”: “نظرًا لإعادة جدولة مباريات الجولة الـ27، فإن التذاكر التي تم شراؤها وفقًا للموعد السابق تُتيح لحاملها حضور المباراة في موعدها الجديد ولن يتم إعادة طرح التذاكر مجددًا في حين سيستمر بيع التذاكر المتاحة عبر الموقع”.

وسوف تنطلق مباريات الجولة الـ27 أيام 21 و22 و23 مايو، بينما مباريات الجولة الـ28 تبدأ أيام 27 و28 و29 مايو، أما مباريات الجولة الـ29 فسوف تكون في يوم 18 يونيو المقبل، ومباريات الجولة الـ23 ستكون يوم 23 يونيو.