علق دباس الدوسري، الإعلامي الرياضي، على قرارات لجنة فض المُنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بشأن قضية نادي النصر ضد محمد كنو، ونادي الهلال.
منع التسجيل الهلال قد يُلغى:
وقال الإعلامي الرياضي، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن رأيه في قرار لجنة المُنازعات: “ذكرت أكثر من مرة القرارات التي صدرت اليوم بخصوص قضية محمد كنو”.
وتحدث دباس الدوسري حول عقوبة نادي الهلال، قائلًا: “شددت على مسؤولية الهلال التضامنية في دفع الشرط الجزائي، وإن كنت أستبعد معاقبة الهلال لعدم ثبوت معرفتهم بتوقيع كنو مع النصر”.
الاستئناف على قرار المٌنازعات:
ومن المقرر أن يلجأ الهلال إلى الاستئناف لدى مركز التحكيم الرياضي لنقض قرار غرفة فض المنازعات في قضية محمد كنو، خاصة بعد منع القيد والتغريم للنادي.
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