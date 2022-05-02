علق دباس الدوسري، الإعلامي الرياضي، على قرارات لجنة فض المُنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بشأن قضية نادي النصر ضد محمد كنو، ونادي الهلال.

منع التسجيل الهلال قد يُلغى:

وقال الإعلامي الرياضي، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن رأيه في قرار لجنة المُنازعات: “ذكرت أكثر من مرة القرارات التي صدرت اليوم بخصوص قضية محمد كنو”.

وتحدث دباس الدوسري حول عقوبة نادي الهلال، قائلًا: “شددت على مسؤولية الهلال التضامنية في دفع الشرط الجزائي، وإن كنت أستبعد معاقبة الهلال لعدم ثبوت معرفتهم بتوقيع كنو مع النصر”.

وعن إمكانية رفع العقوبة من على نادي الهلال، أضاف دباس الدوسري: “مركز التحكيم الرياضي قد يلغي قرار منع الفترتين”. الاستئناف على قرار المٌنازعات: ومن المقرر أن يلجأ الهلال إلى الاستئناف لدى مركز التحكيم الرياضي لنقض قرار غرفة فض المنازعات في قضية محمد كنو، خاصة بعد منع القيد والتغريم للنادي.

وكان النصر قد قدم شكوى ضد الهلال و محمد كنو ، بسبب دخول اللاعب في الفترة الحرة من عقده مع الزعيم وتوقيعه للنصر، ثم تمديد تعاقده حتى عام 2025.

وبالتالي، تم توقيع عقوبات رادعة على نادي الهلال، ومحمد كنو، والتي تضمنت إيقاف اللاعب لمدة أربعة أشهر، فضلًا عن تغريم الزعيم 27 مليون ريال، وإيقاف القيد لفترتين.