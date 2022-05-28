التقط سائح صورة لقرد في حديقة حيوانات “هانغشتو” في الصين، ليتفاجأ السائح أن هاتفه قد تعرف على صورة القرد على أنها إنسان بسبب امتلاكه لوجه شبيه بالبشر.

وأشعلت تلك الصورة مواقع التواصل فأصبحت حديثة الحيوان مزارًا لرؤية هذه القردة ذات الرؤوس المربعة الشبيهة بالبشر.

قرود بوجه بشري

وظهر بمقطع الفيديو الذي نشرته ” قناة الحدث”، ازدحام كبير بحديقة الحيوانات الصينية من أجل رؤية تلك القرود حيث رأى بعض الزوار أنها تشبه البشر، فيما أكد البعض أنها ليست مشابهة لهم بأي حال.

وقال زائر صيني عقب زيارته لحديقة الحيوان: “شاهدت القرود في منصة دوين، أعتقد أن وجه هذا القرد يختلف عن الوجه العادي حيث يمتلك وجهًا مربعًا بينما القرود تمتلك وجهاً مستديراً بشكل عام”.

القردة من نوع “الكابوتشي”

وتنتمي تلك القرود لنوع “الكابوتشي” فهي مغطاة باللون الأسود والبني وذات وجوه شبيهة بالبشر، كما نشأت في أمريكا الجنوبية وهى من الحيوانات آكلة اللحوم تعيش لحوالي 30 سنة.

تربية القرود

ويتجه العديد من الأشخاص لاختيار القرود كحيوان أليف يمكن تربيته في المنزل إلا أن هذا يحتاج بعض الإجراءات منها اختيار النوع المناسب وهى القرود الصغيرة كـ “قرود مرموست” لأنها صغيرة الحجم وأليفة.

كما يجب أن يكون هناك اتصال مع القرد قبل شرائه أي الذهاب عدة مرات لمتجر الحيوانات لمعرفة القرد الذي ينجذب للشخص ليسهل التعامل معه داخل المنزل.