شهدت فعاليات اليوم الثالث لقرية الأنيمي بمنطقة “سيتي ووك” إقبالًا كبيرًا من زوار موسم جدة، حيث استمتعوا ببرامج وعروض القرية وفعالياتها ذات الطابع الياباني المميز، والتي نالت إعجاب الجميع.

وتواصلت أمس السبت 21 مايو عروض ساعة أوتاكو اليابانية الشهيرة، وعروض الأنيمي الموسيقية، كما شهدت الفعاليات لقاءً حواريًّا مع فناني المانجا وظهورهم على المسرح “مياكو كوجيما ونورمان أنغلاند” MANGA ARTIST STAGE APPEARANCE، كما تواصلت عروض المسيرة التنكرية، وعروض قرية دي جي ناريمان، كذلك أقامت الفنانة رشا رزق حفلتها الغنائية الثالثة بقرية الأنيمي، وسط إقبال وتفاعل كبير من الزوار.

وحققت قرية الأنيمي إحدى مواقع فعاليات “سيتي ووك” أرقامًا قياسية في أعداد الحضور من الأسر وعشاق المغامرات ومحبي عالم الأنيمي من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، حيث حرصت إدارة الموسم على استقطاب التجارب العالمية لأول مرة لتحقيق التنوع وصناعة المرح وصنع المغامرات في أجواء حماسية تفاعلية.

وتضم “سيتي ووك” 9 مناطق ترفيهية متنوعة منها فعاليات تقدم لأول مرة يمكن تجربتها داخل المدينة مثل منطقة الرعب وتجربة المنطاد وعروض هوت ويلز، وقرية الشلال، وجدار العجائب، كما تحوي على مجموعة مميزة من المطاعم والكافيهات، بالإضافة إلى مجموعة من المتاجر التي تلبي رغبات جميع أذواق أفراد العائلة.

ويعيش زوار “سيتي ووك” خصوصًا من فئة الشباب من الجنسين تجربة جديدة في معايشة المغامرات، والألعاب المتنوعة، والتجارب الحية، وعروض الفرق الموسيقية، كما تحتوي “سيتي ووك” التي تتربع على مساحة 282 ألف متر مربع، منطقة الشلال التفاعلي بارتفاع 50 مترًا، ومسارح عربية، وعروض عالمية، تلبي كل الأذواق والرغبات.