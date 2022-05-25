كشف الملحن ناصر الصالح، كواليس الأغنية التي صُنعت خصيصًا لـ نادي الفيحاء، حيث تم الكشف عنها بعد تتويجه بلقب كأس الملك الخميس الماضي على حساب نادي الهلال.

وقال الصالح في برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا الخليجية: “بداية تواصل معي الشاعر ياسر إبراهيم عضو شرف بالفريق الفيحاوي، وطلب مني صناعة أغنية للنادي قبل نهائي كأس الملك بعدة أيام”.

وأضاف الصالح: “تم ترشيح أصالة لغناء الأغنية، وكان هناك جملة (اللي يلاعبنا ما يهمنا اسمه)، أصالة شعرت بالحرج من غنائها لأنها هلالية الميول والهوى، وخشت من أن تجرح جمهور الهلال بغناء الأغنية، فأخبرتها أن الأمر طبيعي ولا يوجد به أي مشكلة”.

وواصل: “من الرائع أن نجد أن الأغنية انتشرت والجميع أحبها”.

جدير بالذكر أن الفيحاء كان تُوج بكأس الملك على حساب الهلال بركلات الجزاء الترجيحية.