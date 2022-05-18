توفي المغربي مراد لمرابط، لاعب كرة القدم سابقًا في فريق نادي فيتيس الهولندي، ولاعب ومدرب الفنون القتالية ”الكيك بوكسينغ“ أمام أنظار عائلته حين كان يقضي عطلة في جزيرة سانتا بونسا بمايوركا الإسبانية.

قفزة البحيرة:

وحاول لمرابط تنفيذ قفزة نحو بحيرة من أعلى صخرة على مسافة 30 مترًا، لكن سوء تقدير مسافة ابتعاده عن الصخور جعلته يصطدم بها ويلقى حتفه.

ووثقت زوجته التي كانت حاضرة معه، الحادث في شريط فيديو إذ صرخت ”يا إلهي!“ حين سمعت صراخ زوجها في أثناء ارتطامه بالصخور وسقوطه نحو الماء.

من هو مراد لمرابط؟

مراد لمرابط 31 عامًا وبدأ مشواره لاعبًا لكرة القدم إذ احترف في نادي فيتيس الهولندي وشارك معه موسم 2010-2011 وتوج معه بكأس هولندا تحت 23 عامًا.

وابتعد لمرابط عن كرة القدم واختار الفنون القتالية من خلال رياضة الكيك بوكسينغ إذ أصبح لاعبًا ومدربًا معروفًا حسب الصحافة الهولندية.

وأعلن فريق فيتيس الهولندي وفاة لاعبه السابق، وقدم التعازي لعائلته.