ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، مع تزايد الطلب على الوقود في الولايات المتحدة وشح المعروض ودعم الدولار الأمريكي الضعيف قليلا للسوق.

العقود الآجلة لخام برنت

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 72 سنتًا إلى 113.27 دولارًا للبرميل في الساعة 04:08 بتوقيت جرينتش.

بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53 سنتًا أو 0.48٪ ، إلى 110.81 دولارًا للبرميل، مما زاد من مكاسب الأسبوع الماضي الصغيرة لكلا العقدين.

شنغهاي تودع الإغلاق

في سياق متصل، تعززت أسعار النفط باستعداد شنغهاي لإعادة فتح أبوابها بعد إغلاق استمر شهرين إثر مخاوف بشأن تباطؤ حاد في النمو.