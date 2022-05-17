وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة تجربة ضيوف الرحمن، عددًا من ألواح الباركود (QR) لقياس رضا زوار المرافق الخارجية التابعة للرئاسة (مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، ومكتبة الحرم المكي الشريف).

قياس رضا الزوار:

وتهدف ألواح (QR) المثبتة في المكتبة والمجمع إلى قياس الرضا التفاعلي للزوار بست لغات عالمية، ومن خلال موقع إلكتروني خاص تشرف عليه كوادر سعودية من وكالة قياس الأداء والجودة والتميز المؤسسي بالرئاسة؛ وذلك للوصول إلى أقصى استفادة من التقنيات الحديثة وتسخير دورها في تحسين مستوى الأداء وتطوير بيئة الأعمال والخدمات، واستمرارية خطط التطوير الإداري والتقني الشامل للمنظومة.

نافذة للسديس:

كما تم تخصيص نافذة للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ ليطلع من خلالها بشكل مباشر على أبرز التساؤلات والملاحظات والاقتراحات الواردة، وذلك انطلاقًا من حرصه الدائم على تقديم أرقى الخدمات للرواد الحرمين الشريفين والمرافق الخارجية التابعة للرئاسة.