يجذب نهائي كأس الملك بين الهلال والفيحاء المقرر إقامته على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، مساء اليوم الخميس، أنظار الجماهير السعودية والعربية.

الهلال يحلم باللقب العاشر

ويطمح المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز لمواصلة مسيرته الناجحة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وقيادته لتحقيق الفوز على الفيحاء، والتتويج بلقب كأس الملك للمرة العاشرة في تاريخه.

ويتسلح دياز في المباراة النهائية بكتيبة مميزة وأصحاب خبرات كبيرة سواء من اللاعبين السعوديين أو المحترفين، ومنهم؛ عبدالله المعيوف، سلمان الفرج، سالم الدوسري، عبدالله عطيف، ماثيوس بيريرا، ماريغا وإيغالو وغيرهم.

وسبق أن حصد رامون دياز لقب كأس الملك مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في ولايته السابقة، ما يحفزه للتتويج بالبطولة مرة أخرى، لمنح لاعبيه دفعة معنوية قبل الكلاسيكو المقبل ضد الاتحاد في الدوري.

الفيحاء يستهدف التتويج بلقب كأس الملك

على الجانب الآخر، حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء إنجازًا تاريخيًا بالإطاحة بنظيره الاتحاد والتأهل إلى نهائي كأس الملك للمرة الأولى في تاريخه، الأمر الذي حفز لاعبيه لمواصلة التألق، خاصة بعد الفوز على الهلال بالدوري.

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء بشكل مميز مع مدربه الصربي فوك رازوفيتش هذا الموسم، ويطمح لتحقيق اللقب للمرة الأولى.