علق الكاتب خلف الخميسي على تلاعب عامل بسعر عداد البنزين في محطة وقود بحي الجامعة في جدة.

وقال الخميسي وفقًا لقناة “الإخبارية” : ”الفاتورة الإلكترونية والخدمة الذاتية ستنهيان أي تلاعب في أسعار تعبئة الوقود”.

فيديو | الكاتب خلف الخميسي:

تعزيز دور المواطن في البلاغات سيساهم في كشف العديد من المخالفات ويسهل دور الجهات المعنية#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/PkDV9Bzg06 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 5, 2022

مقدار التعبئة وقيمة الضريبة

وأضاف: “ستكون الفاتورة الإلكترونية مفصلة فيها مقدار التعبئة وقيمة الضريبة”، لافتًا:” الآن وزارة الداخلية كمثال قامت بأتمتة جميع خدماتها التي تقدمها للمواطن والمقيم، ولذلك يجب تعميم الأتمتة في كثير من المجالات خاصة تعبئة الوقود لتجنب احتمالية وجود عامل غشاش وتلافي عمليات الاحتيال على العملاء والمستفيدين”.

وتابع الكاتب الخميسي: ”تعزيز دور المواطن في البلاغات سيساهم في كشف العديد من المخالفات ويسهل دور الجهات المعنية”، مشددًا على تفعيل عملية مشاركة المجتمع في ضبط المحطات، قائلًا: ”المواطن هو رجل الأمن الأول”.