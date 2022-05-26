أثارت الفنانة العراقية كادي القيسي، حالة من الجدل، بعد حملة مهاجمة شنها متابعوها على تويتر مستنكرين نشرها صورة سيلفي بصحبة جثمان والدها بعد وفاة.

وتوالت التعليقات تهاجم كادي القيسي، معتبرين أن الرغبة في الشهرة على مواقع التواصل الاجتماعي، تخطت حرمة الموت.

وكانت الفنانة العراقية كادي القيسي، قد نشرت حالة لها على موقع انستغرام، تظهر والدها وجلده شاحل اللون للغاية، ما جعل بعض المتابعين يعتقدون أنه متوفٍ.

كادي القيسي تعلن وفاة والدها



وأعلنت القيس مساء أمس وفاة والدها بمنشور على حسابها بانستغرام، كاتبة: “إنّا لله وإنا إليهِ راجعون الله يرحمك يا أبويه حبيبي كسرت ظهري يالحنين”، كما قالت إنها في حالة عزاء، ووضعها لا يسمح بالإجابة على أمور ذات تفكير محدود على حد وصفها.

وفيما يتعلق بالهجوم عليها، لنشرها صورة مع والدها بعد وفاته، كتبت: “أول شي الأب أبويه، والصورة آخر صورة لأبويه قبل وفاته وكان مريض”.

يذكر أن القيسي هي فنانة عراقية بدأت مسيرتها بتقديم عبر تقديم بعض تصاميم الأزياء عبر حساباتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

كما قدمت عدة إعلانات على بعض القنوات المحلية، وبعدها بدأت مسيرتها في مجال التمثيل، في دور صغير في المسلسل الإماراتي (على قد الحال)، ومن بعدها المسرحية الإماراتية (صينية القشور).

وبدأت أولى أفلامها السينمائية عام 2020 في فيلم (نحس إكس لارج).