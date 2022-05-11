يأمل المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون في ظهور الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بشكل مميز ضد الهلال اليوم، وتحقيق الفوز.

كارتيرون يسعى للفوز على الهلال

وسبق أن خاض كارتيرون مباراتين ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وخسرهما، ما يُحفزه لقيادة الاتفاق لتحقيق الفوز، والابتعاد خطوة عن شبح الهبوط الذي يُلاحقه هذا الموسم.

وتعاقد الاتفاق مع كارتيرون، شهر مارس الماضي، خلفًا للمدير الفني فلادان، وقاد الفريق الأول لكرة القدم في 3 مباريات بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتعادل مع النصر، وخسر ضد ضمك، وفاز على التعاون.

الاتفاق يُلاقي الهلال اليوم

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق نظيره الهلال، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتواجد الهلال في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 52 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المركز الـ13 برصيد 27 نقطة.