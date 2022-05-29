ألقت الشرطة الصينية القبض على رجل أهدى إحدى زميلاته مرآة صغيرة بداخلها كاميرا تجسس مخفية.

وتبين من التحقيقات التي نشرت نتائجها الصحف الصينية أن الرجل “تشانغ” يمتلك متجرًا إلكترونيًا لبيع الكاميرات الخفية، وباع من خلاله 200 جهاز تجسس مشابه للذي أهداه لزميلته.

إطار مضيء للمرآة

وقالت زميلته “لي” في تصريحات للصحافة الصينية، إنه طلب منها إبقاء المرآة، المجهزة بإطار مضيء، مضاءة طيلة الوقت، محذرًا من اشتعال النيران فيها ما لم تحط بإطار مضيء.

وأثار تحذير تشانغ، المخاوف لدى لي، ما دفعها للتواصل مع أحد باعة الماكياج والذي نصحها بدوره بالتحقق من عدم وجود كاميرا داخل المرآة، وهو ما تبين حقيقته إذ عثرت على كاميرا عالية الدقة، وخمس بطاقات ذاكرة، بعد فتح المرآة، ما دفعها لإبلاغ الشرطة.

ليست الواقعة الأولى

وبعد إلقاء القبض على الرجل تبين وجود كاميرا أخرى في منزل الفتاة، وأن الواقعة ليست الأولى من نوعها، وإنما تحتفظ بطاقات الذاكرة التي تم العثور عليها على بعض المعلومات بعنوان “ملف 2019”.