توقع أستاذ المناخ سابقًا في جامعة القصيم أن تتحرك كتلة الغبار اليوم صوب الرياض وما حولها بعد أيام من سيطرتها على أجواء القصيم.

تزحزح كتلة الغبار

وقال المسند : كتلة الغبار الجاثمة فوق القصيم وسدير والزلفي وحفر الباطن لأكثر من يوم، بدأت تتزحزح ناحية الجنوب بفعل الرياح الشمالية، وتؤثر حالياً على الرياض وما حولها.

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم.

كما يتوقع أن يستمر تأثير الرياح النشطة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة, كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مرتفعات منطقتي جازان وعسير ولا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من وسط وشرق المملكة.

سرعة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج جنوبية شرقية إلى شرقية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.