أكد المتخصص في الفلك الفيزيائي بجامعة الملك عبدالعزيز، ملهم هندي، أن نيزكًا أضاء سماء المنطقة الشرقية ليلة أمس، في الساعة (1:41) بعد منتصف الليل.

#نيزك يضيء سماء الشرقية ليلة أمس الساعة 1:41 بعد منتصف الليل حيث دخلت صخرة فضائية واحترقت في الغلاف الجوي للارض في ظاهرة تسمى #الكرة_النارية

وهي مثل الشهب لكن بحجم أكبر وسطوع أقوى شاهدها سكان #الدمام و #الخبر حسب ماوصلني من شهادات

يظهر الفيديو انعكاس النيزك في زجاج السيارات pic.twitter.com/n5t24QrQLx — الفلكي مُلهَم هندي (@MulhamH) May 26, 2022

وقال الفلكي عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر إن صخرة فضائية دخلت واحترقت في الغلاف الجوي للأرض، في ظاهرة تسمى الكرة النارية.

حجم أكبر وسطوع أقوى:

وأشار هندي، إلى أن الكرة النارية مثل الشهب، لكنها تكون بحجم أكبر وسطوعها أقوى من الشهب.

وأضاف هندي، أن الظاهرة شاهدها سكان مدينتي الدمام والخبر، حسب ما وصله من شهادات.

مقطع للحدث:

ونشر هندي، مقطعًا مصورًا من كاميرا مراقبة، يظهر انعكاس ضوء النيزك في زجاج السيارات المتوقفة بأحد الشوارع.