كشفت تقارير صحفية عن أن نادي ريال مدريد الإسباني، مهتم بالتعاقد من جديد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو أيقونة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

شرط يُجبر كريستيانو رونالدو على الرحيل

وكان رونالدو انضم إلى مانشستر يونايتد في سبتمبر الماضي قادمًا من يوفنتوس الإيطالي ولكنه قد يرحل بسبب تراجع نتائج فريق اليونايتد، وفي حال عدم تأهله لـ دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

رونالدو رحل في 2018، بعد خلاف مع الرئيس فلورنتينو بيريرز على راتبه، ليرحل مضطرًا إلى يوفنتوس.

يذكر أن رونالدو سجل حتى الآن 17 هدفًا في الدوري الإنجليزي، منذ عودته لنادي مانشستر يونايتد.

وكان ريال مدريد تُوج بلقب الدوري الإسباني عن موسم 2021/2022 وللمرة الـ35 في تاريخه بعد الفوز على نادي إسبانيول أمس برباعية دون رد.