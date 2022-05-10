حرص نجم نادي الاتحاد السابق، كريم الأحمدي، على دعم الفريق الأول لكرة القدم قبل مباراته المقبلة ضد الهلال.

كريم الأحمدي يحضر تدريبات الاتحاد:

ووصل كريم الأحمدي، عصر اليوم الثلاثاء، إلى جدة قادمًا من دبي، حيث قرر التواجد وحضور مباراة الاتحاد ضد الهلال المقبلة، لتحفيز زملائه اللاعبين.

ولفت الإعلامي علاء سعيد عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن كريم الأحمدي يتواجد الآن في مقر النادي، لمتابعة تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، وتحفيز زملائه اللاعبين قبل الكلاسيكو المرتقب.

وكان كريم الأحمدي صاحب الـ36 عامًا، قد رحل عن الاتحاد في يناير الماضي، بعد فسخ التعاقد بالتراضي، عقب تعرضه لإصابة أنهت موسمه، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الاتحاد يستعد لمواجهة الهلال:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة حاسمة، حيث سيُلاقي الهلال، مساء يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المواجهة المرتقبة، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 61 نقطة، فيما يقع الهلال في المركز الثاني برصيد 52 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة.