شيعت عائلة آل الشيخ أمس الخميس، الشيخ محمد بن عبدالوهاب آل الشيخ، بعد صلاة الجنازة عليه فجرًا في الحرم المكي، المعروف بملازم الصلاة خلف إمام الحرم المكي.

ونعى الشيخ محمد عبدالوهاب عددٌ من العلماء والشيوخ، مستذكرين ملازمته الصلاة خلف إمام الحرم طيلة 70 عامًا.

#سلطان_بن_سلمان .. للوفاء عنوان ..

الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز

حفظه الله والشيخ ياسر الدوسري إمام

المسجد الحرام خلال الصلاة على الشيخ

محمد بن عبدالوهاب بن عبدالله آل الشيخ

والد رفيق دربه المستشار عبدالله ال الشيخ@abdsheikha https://t.co/6cNrKrpUuw pic.twitter.com/71niztaeFT — أخبار آل سعود KSA (@alsaud1ksa) May 26, 2022

الصلاة خلف إمام الحرم

وكتب دكتور رياض سعيد: “وفاة العابد الصالح التقي المعمّر محمد بن عبدالوهاب آل الشيخ بعد معاناة مع المرض وعمره حقيقة ١١٦ عامًا.. حدثني شيخي عبدالله بن عبداللطيف آل الشيخ رحمه الله أن مولده على الصحيح ١٣٢٧هـ بينه وبين العم الشيخ محمد بن سعيد، شدة محبة وزيارات في مكة صلى أكثر من ٧٠ سنة وراء أئمة الحرم رحمه ربي”.

العابد الزاهد التقي الورِع

كما كتب الدكتور أنس آل الشيخ: “إنا لله وإنا إليه راجعون رحم الله العم الشيخ محمد بن عبدالوهاب بن عبدالله بن عبدالمحسن آل الشيخ العابد الزاهد التقي الورِع الذي عُرِف بملازمة الصلاة خلف أئمة المسجد الحرام في رمضان لأكثر من ٧٠ سنة”.

وغرد الدكتور عبدالرحمن آل الشيخ: “أعزي أبناء العم المستشار عبدالله وإخوانه وأخواته في وفاة والدهم عميد أسرة آل الشيخ، الشيخ محمد بن عبدالوهاب بن عبدالله الذي وافته المنية يوم أمس عن عمر يناهز ١١٦ عامًا قضى منها ٧٠ عامًا خلف إمام الحرم المكي الشريف كان عالمًا عابدًا ورجلًا شجاعًا مقدامًا، اتصف بحبه للناس رحمه الله”.

وتناقل متابعون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنباءً عن وفاة الشيخ في أحد مستشفيات جدة يوم الأربعاء، عن عمر 116 عامًا، بعد صراع مع المرض وتمت الصلاة عليه فجر الخميس في المسجد الحرام ليدفن في مدافن العدل بمكة، وقد عرف الشيخ بدينه والتزامه حتى حفظ الناس صورته وعرفوه بـ”ملازم الصلاة خلف إمام الحرم المكي“.