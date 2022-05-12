كشفت تقارير إعلامية آخر التطورات حول وجود محاولات جماهيرية لتكسير بوابات ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، وذلك بغرض حضور مباراة الهلال والاتفاق التي أُقيمت بالجولة الـ20 والمؤجلة بين الفريقين في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مساعد النمشان – مراسل البرنامج : إدارة الاتفاق أعلنت تقديم تذاكر مجانية وحصل تكدس على البوابة ولم يتم توزيعها بالكامل وحصل تكسير للبوابات .. مدير الملعب كان موجودا لكن رفض التصريح .

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⁧#شاهد pic.twitter.com/FxPwXf4fNf — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) May 11, 2022

محاولات لتكسير بوابات الملعب

وقال مساعد النمشان مراسل برنامج “أكشن مع وليد”: “حاولنا التواصل مع مدير ملعب الأمير محمد بن فهد لكنه رفض التصريح، وإدارة الاتفاق كانت خصصت 5000 تذكرة للجماهير لحضور مباراة الهلال”.

وتابع النمشان: “حدث تكدس عند البوابات ولم يتم توزيع التذاكر بالكامل وفُقد بعضها لهذا حدث تكسير للبوابات، وعندما توجهت بالسؤال لمدير الملعب حولني لـ مسؤول آخر لكنه رفض التصريح”.

3000 تذكرة فُقدت في مباراة الهلال والاتفاق:

وفي السياق ذاته، قال بدر العثمان مراسل قنوات SSC الناقل الحصري لـ دوري المحترفين: “لحظت وجود زحام وتوجهت بسؤال إلى مدير ملعب الأمير محمد بن فهد فقال: إنه تم فقدان 3000 تذكرة؛ مما أدى إلى التكدس، وأضاف بأنه لا يعرف السبب وراء ذلك الأمر”.

وأضاف العثمان: ”مدير الإستاد أخبرني أنه توجد محاولات من أجل إدخال 500 من الجماهير الحاضرة لتخفيف التكدس”.