أثار البرازيلي إيجور كورونادو، لاعب نادي الاتحاد، الجدل وذلك بعدما ترددت أنباء حول رغبته في مغادرة العميد بنهاية الموسم الحالي.

المريسل يكشف الكواليس:

وأثار الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل قلق عشاق العميد، بعدما ألمح إلى طلب إدارة النادي من اللاعب البرازيلي الخروج لوسائل الإعلام ونفي رغبته في مغادرة نمور جدة.

وقال المريسل عبر “تويتر”: “إداري طلب من لاعب خرجت عنه أخبار، أنه غير مرتاح في النادي، أن ينفي تلك الأخبار”.

كورونادو يرفض طلب إداري الاتحاد !

وأضاف المريسل: “الإداري تفاجأ برفض هذا اللاعب، الطلب بشكل رسمي؛ بحجة أنه يريد التركيز على المباريات الحاسمة القادمة”.

جدير بالذكر أن كورونادو البالغ من العمر 29 سنة، يرتبط بعقد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، حتى 30 يونيو 2023.