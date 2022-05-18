بدأت لجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية (FSC) وخدمة الإشراف المالي (FSS) التحقيق في انهيار عملة LUNA، الناجم عن فك ارتباط عملتها المستقرة UST بالدولار، وانهيار نظام عملتها الأصلية لونا.

حماية المستثمرين:

ويهدف التحقيق لتحديد أسباب ما حدث في الوقت الحاضر وتعزيز حماية المستثمرين من الصدمات المماثلة في المستقبل.

خسائر كبرى:

وبحسب المصدر، تكبد أكثر من 200 ألف مستثمر كوري جنوبي خسائر نتيجة الانهيار، وخسر بعضهم مبالغ طائلة، بما في ذلك الرجل الذي فقد حوالي مليوني دولار ثم اقتحم منزل مؤسس Terra ومديرها التنفيذي، دو كوون، ربما بحثاً عن إجابات لما حدث.

وطلبت السلطات المختصة معلومات من مشغلي بورصات العملات المشفرة في كوريا الجنوبية تتعلق بأحجام التداول، وتاريخ المعاملات المرتبطة مباشرة بـ UST ، وLUNA، بالإضافة إلى إجمالي عدد حامليهم.