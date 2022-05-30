أعرب مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الروماني كوزمين كونترا، عن أسفه للخسارة ضد الطائي، مقدمًا اعتذاره للجماهير.

كوزمين يؤكد أن مباراة الطائي الأسوأ:

وعلق كوزمين على الخسارة قائلًا: “لا أعتقد أن هناك كلمات أصف بها هذه الخسارة، لكن الأكيد أن مواجهة الطائي أسوأ مباراة لعبناها منذ توليت الإشراف على تدريب الفريق”.

وتابع المدرب الروماني تصريحاته خلال المؤتمر الصحافي، قائلًا: “المباراة كانت سيئة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لذلك أود أن أقدم اعتذاري لجماهير الفريق”.

وأضاف كوزمين: “بعد الهزيمة أمام الهلال في الجولة الماضية حاولنا استعادة روح الفريق، وتقديم أفضل ما لدينا في اخر 3 جولات، لكن لم يكن هذا الفريق الذي أعرفه منذ بداية الدوري”.

واختتم كوزمين تصريحاته قائلًا: “تعرضنا للضغوط بسبب محاولتنا حسم الدوري مبكرًا، وما يتوجب علينا حاليا تحقيق النتائج الإيجابية، والنظر لنتائج الهلال”.

خسارة الاتحاد:

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد الطائي ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وخسر العميد بهدف دون رد.

وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد عند 61 نقطة في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتساوي مع الهلال، فيما وصل رصيد الطائي إلى 34 نقطة في المركز الثامن.