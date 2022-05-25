يسعى المدير الفني الروماني كوزمين كونترا لتجهيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بشكل جيد قبل مواجهة الطائي المقبلة.

كوزمين يجهز البدلاء

ويعمل كوزمين على تجهيز عبدالرحمن العبود، من أجل الدفع به في مركز الجناح بدلًا من النجم البرازيلي رومارينيو، الذي سيغيب عن مواجهة الطائي، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويتوقع أن يشارك حارس المرمى الشاب راكان النجار بدلًا من البرازيلي مارسيلو غروهي، بعد تعرضه لإصابة قوية في كلاسيكو الاتحاد ضد الهلال، حيث يخضع لفحوصات طبية وراحة، وقد يعود للتدريبات الجماعية بعد يومين.

الاتحاد يستعد لمواجهة الطائي

على الجانب الآخر، يستعد العميد لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي، مساء يوم الأحد المقبل، وذلك في إطار مواجهات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل اللقاء المقبل، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 61 نقطة، فيما يقع الطائي في المركز التاسع برصيد 31 نقطة.