أكد المدرب الروماني كوزمين كونترا، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، أنه لا يلوم لاعبي العميد، وذلك بعد التعادل مع نادي الفتح بنتيجة 4-4 في الجولة الـ26 ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

" لا ألوم اللاعبين في مباراة اليوم، واجهنا خصم صعب أستطاع العودة بالنتيجة "

كوزمين كونترا – مدرب نادي #الاتحاد#الفتح_الاتحاد#SSC | #SPL pic.twitter.com/7vbkay06iv — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 6, 2022

وتحدث كونترا لـ قناة SSC قائلًا بعد المباراة: “بالطبع لا ألوم لاعبي العميد، سعداء لحصولنا على نقطة، ونشعر بالحزن لأننا خسرنا نقطتين في غاية الأهمية”.

وأضاف كونترا: “سنركز على ما هو قادم من مباريات ويجب أن نُصحح الأخطاء الدفاعية، استقبال 3 أهداف من ضربات ثابتة من الفتح، أمر يدعو للاهتمام بمعالجته”.

ملخص مباراة الاتحاد والفتح:

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الاتحاد بنتيجة 3/ 2، حيث كانت بداية التسجيل مع اللاعب بيتروس الذي صوب كرة قوية بالدقيقة التاسعة معلنًا التقدم لنادي الفتح، ثم نجح الاتحاد سريعًا في إحراز هدفين عبر كل من رومارينيو وكورونادو بالدقيقتين الـ17 والـ20.

ثم عزز المغربي حمدالله بالهدف الثالث لـ العميد بالدقيقة الـ42 ونجح بعدها فراس البريكان في تقليص الفارق لـ الفتح، محرزًا الهدف الثاني لـ النموذجي بالدقيقة الـ 3 من الوقت بدل الضائع.

ومع بداية الشوط الثاني، أثار إلغاء الهدف الرابع للعميد الذي سجله اللاعب البرازيلي كورونادو، الجدل بسبب اعتراض الكثير من جماهير الاتحاد على إلغاء الهدف.

وكان حكم المباراة ألغى الهدف بداعي وجود عرقلة من اللاعب البرازيلي لـ نواف البوشل لاعب نادي الفتح، لكن جماهير الاتحاد ترى أن الاحتكاك بين اللاعبين كان عاديًّا.

ونجح البرازيلي رومارينيو بعد ذلك بإحراز رابع أهداف العميد، ثم سجل البريكان هدف التعادل لـ الفتح، لينتهي اللقاء بنتيجة 4/ 4 بين الفريقين.