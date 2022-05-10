كشف المدير التنفيذي للحوكمة والرقابة بـ”تقييس” كيف يتلاعب العامل بالمحطة في مضخات الوقود للحصول على مبالغ أكثر من المستحقة؟

التلاعب في محطات الوقود..

المدير التنفيذي للحوكمة والرقابة بـ"تقييس" يشرح كيف يتلاعب العامل بالمحطة في مضخات الوقود للحصول على مبالغ أكثر من المستحقة #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/OJUTXsreE2

— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 10, 2022

خصائص المحطات:

وقال خلال حواره إلى برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية: “من الخصائص الموجودة في المضخات إمكانية الرجوع إلى العديد من القراءات السابقة فمثلًا تصل إلى 10 قراءات سابقة”.

وتابع: “إذا أحد المستفيدين حصل على كمية من الوقود وغادر يمكن لشخص آخر أن يرجع إلى القراءة السابقة فهذه ميزة إضافية، ولكن للأسف البعض استغلها بطريقة سلبية فإذا كانت القراءة السابقة أعلى من الحالية يقوم العامل بعرض القراءة السابقة”.

خدمة ذاتية:

وأردف: “هناك دراسات لتوفير الخدمة الذاتية في محطات الوقود، وأي مضخة وقود لا تحمل شعار (تقييس) تكون بذلك غير مطابقة للمواصفات ومخالفة”.