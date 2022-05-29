يدين جمهور نادي ريال مدريد الإسباني، بالفضل إلى لاعبه البرازيلي المميز فينيسيوس جونيور، الذي أهدى اللقب رقم 14 في بطولة دوري أبطال أوروبا لمصلحة النادي الملكي الإسباني.

جونيور صاحب الـ21 عامًا، والذي تعرض في بداية مسيرته مع ريال مدريد للسخرية من قبل جماهير النادي بسبب اهتمامه بالمراوغة على حساب مصلحة الفريق، عانى كثيرًا حتى جاء المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي فعرف كيف يستغل موهبة اللاعب البرازيلي لخدمة الفريق.

فينيسيوس جونيور يسجل الهدف الأغلى

جونيور كان سببًا في تتويج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني موسم 2021/2022 حيث شكل ثنائية مميزة مع الفرنسي كريم بنزيما، كما أحرز اللاعب البرازيلي 17 هدفًا في الدوري الإسباني بالموسم المنصرم.

كما تألق فينيسيوس جونيور في دوري أبطال أوروبا، وسجل 4 أهداف في البطولة، بالطبع الهدف الأغلى فيهم هو هدفه في ليفربول الإنجليزي أمس في النهائي الذي أُقيم على ملعب فرنسا الدولي بالعاصمة الفرنسية باريس.

أنشيلوتي يُعيد اكتشافه

جونيور المنضم لـ ريال مدريد في عام 2018 قادمًا من نادي فلامنجو البرازيلي، لم يكن يشارك كثيرًا مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، وكان اسمه ارتبط بالرحيل لأكثر من نادي حتى جاء أنشيلوتي وساهم في انفجار موهبة اللاعب.

يذكر أن ريال مدريد سيشارك في بطولة كأس العالم للأندية 2022 بعد تتويجه بـ دوري أبطال أوروبا.