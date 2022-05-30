يواجه الفريق الكروي الأول بـ الأهلي حاليًا خطر الهبوط إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، بسبب النتائج المتراجعة للفريق.

وكان الراقي تعادل أول أمس السبت مع فريق النصر بهدف لكل فريق في الجولة الـ28 لـ بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الأهلي يضع نفسه في أزمة كبيرة

الراقي بحاجة للفوز على نادي الرائد في الجولة الـ29، لكي يرتفع رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 34 محاولًا التقدم للمركز التاسع.

وستصبح الأزمة لنادي الرائد في حال خسر من الراقي كذلك مصير الرائد متعلق بتعادل الفيصلي أو الباطن في آخر جولتين لهما في دوري المحترفين.

يذكر أن الراقي متواجد حاليًا في المركز الحادي عشر برصيد 31 نقطة، وبينه وبين مراكز الهبوط فارق نقطة واحدة، حيث يبتعد عن الرائد صاحب المركز الرابع عشر بفارق نقطة واحدة.