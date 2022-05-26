دخلت العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، أمس الأربعاء، شهرها الرابع، حيث يواصل الجيش الروسي تدمير البنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتنفيذ عمليات برية لاستكمال تحرير لوغانسك ودونيتسك، فيما يستمر الغرب في دعم كييف بالأموال والعتاد العسكري.

هجمات بعدة محاور:

وفي آخر التطورات، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن روسيا تحاول شن هجوم مضاد على 3 محاور في منطقة خاركيف، والقوات الروسية تحرز نجاحات مؤقتة في إقليم دونباس. وأضافت: “لدينا طرق بديلة لإمداد قواتنا إذا فقدنا السيطرة على سيفيردونيتسك”.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية: إن القوات الروسية شنت معارك قوية في شرق البلاد، وقامت بهجمات على عدة محاور في دونيتسك ولوغانسك.

تدمير ورشات بمصنع موتور سيتش:

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت ورشات بمصنع “موتور سيتش” في مدينة زابوروجيه، كانت تنتج محركات لطائرات سلاح الجو الأوكراني.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشيتكوف: “دمرت صواريخ عالية الدقة طويلة المدى أطلقت من الجو والبحر ورش إنتاج لمصنع (موتور سيتش) في مدينة زابوروجيه، كانت تنتج محركات للطيران الحربي الأوكراني، بما في ذلك لطائرات بدون طيار”.