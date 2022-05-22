استبعدت أوكرانيا قبول أي وقف لإطلاق النار مع روسيا، مؤكدة أنها لن تقبل أي اتفاق يتضمن التخلي عن أراضيها.

فقد اعتبر ميخايلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن تقديم تنازلات سيرتد بالسلب على البلاد، لأن روسيا ستضرب بقوة أكبر بعد أي توقف للقتال، مشيرا إلى أن “موقف كييف في الحرب أصبح أكثر صلابة”.

الحرب لن تتوقف

ومن المكتب الرئاسي الذي يخضع لحراسة مشددة في كييف، أكد بودولياك في مقابلة مع رويترز، أن “الحرب لن تتوقف بعد تقديم تنازلات، إنما سيتم تعليقها فقط لبعض الوقت”.

كما أضاف “بعد فترة، وبتكثيف جديد، سوف يقوم الروس بتعزيز أسلحتهم وقوتهم البشرية ويعملون على تصحيح أخطائهم وتطوير أدائهم وإقالة العديد من الجنرالات، وسوف يبدأون هجوما جديدا أكثر دموية وأوسع نطاقا”.

على القوات الروسية مغادرة البلاد وبعد ذلك سيكون من الممكن استئناف عملية السلام

إلى ذلك، رفض مستشار زيلينسكي أي دعوات غربية بوقف فوري لإطلاق النار يتضمن استمرار سيطرة القوات الروسية على الأراضي الأوكرانية في شرق وجنوب البلاد، واصفاً تلك الدعوات بأنها “بالغة الغرابة”.

وقال “على القوات الروسية مغادرة البلاد، وبعد ذلك سيكون من الممكن استئناف عملية السلام”.

سنلحق بهم الهزيمة

كما اعتبر أن وقف النار سيكون في صالح الكرملين. وتابع قائلا “إنهم يريدون تحقيق نوع من النجاحات العسكرية، لكن بالتأكيد لن تكون هناك نجاحات عسكرية بمساعدة شركائنا الغربيين”.

وأضاف “سيكون من الجيد أن تفهم النخب الأوروبية والأميركية أنه لا يمكن ترك روسيا في منتصف الطريق، لأن قواتها ستكون أكثر قسوة حينها، لذا يجب أن تلحق بهم هزيمة مؤلمة قدر الإمكان”.