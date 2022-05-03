يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مستوى لافتًا ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليتصدر قائمة مميزة.

الهلال الأكثر تمريرًا هذا الموسم

ويُعد لاعبو الزعيم الأكثر تمريرًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حتى الآن برصيد 12 ألفًا و756 تمريرة، وذلك على الرغم من خوض الفريق 23 مباراة فقط، حيث لديه مواجهتان مؤجلتان.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز لمواصلة التألق، والفوز في المؤجلات والاستمرار في ملاحقة الاتحاد، أملًا في تعثره وخطف الصدارة منه.

الزعيم ضيفًا على الفيحاء

ويلعب الفيحاء ضد الهلال على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، مساء اليوم الثلاثاء، وذلك في المباراة المؤجلة من منافسات الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مواجهة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة، فيما يقع الزعيم في المركز الثاني بـ49 نقطة.