استقبلت لافتات التهنئة والفخر المنتخب السعودي للعلوم والهندسة قبل وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي، بعد تحقيق جوائز تجاوزت 22 جائزة دولية في مسابقة آيسف 2022.

ورصدت عدسة “المواطن” لافتات التهنئة في المطار، ومنها تهنئة للطالبة دانة محمد العيثان، التي منحت ذهبية عالمية للوطن بعد تحقيقها المركز الأول على مستوى العالم في المعرض الدولي للعلوم والهندسة آيسف 2022 في مجال الكيمياء.

مشروعات مميزة:

وأظهرت اللقطات الاستقبال الحافل للمنتخب الذي رفع رأس الوطن عاليًا في هذا المحفل الدولي عبر تفوق وتميز ساحق من خلال مشروعات مميزة.