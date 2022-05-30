قال وزير الخارجية في روسيا، سيرجي لافروف، إن ما تردد عن إصابة فلاديمير بوتين بالمرض هو أمر خاطئ تمامًا، واصفًا التقارير التي تقول إن أمامه 3 أعوام فقط ليعيشها بالجنون.

وكانت هناك عدة تقارير في الصحف الغربية تشير إلى أن بوتين، الذي سيبلغ السبعين هذا العام، يعاني من مشاكل صحية متدهورة مع تشخيصه بسرطان الدم، وظلت تلك التقارير تنتشر على فترات قريبة حتى وصل بعضها إلى القول بأن الرئيس الروسي أمامه أعوام قليلة فقط.

وفي مقابلة مع التليفزيون الفرنسي، قال لافروف إنه لا يمكن لأي شخص عاقل أن يرى أي علامات للمرض في بوتين الذي قيل إنه يختبر طعامه قبل تناوله ويمنع موظفيه من الوقوف بالقرب منه.

وقال لافروف في تصريحات أصدرتها وزارة الخارجية الروسية: يمكنك مشاهدته على الشاشات وقراءة خطاباته والاستماع إليها، وأترك الأمر لعقولكم لتمييز إذا كان مريضًا أم لا.

تقارير المخابرات البريطانية عن روسيا

ونقلت وسائل الإعلام عن ضابط في جهاز الأمن الفيدرالي في 29 مايو تحذيره من أن رئيس روسيا أمامه ثلاث سنوات فقط للعيش مع كثرة التكهنات بشأن صحته، كما نقلت تقارير إعلامية مختلفة عن مصادر استخباراتية بريطانية إن صحة الرئيس الروسي تتدهور.

وتضاربت التقارير حول صحة بوتين، حيث اختلفت الروايات حول ما إذا كان مصابًا بسرطان الغدة الدرقية أو سرطان المعدة أو سرطان الدم، ولم تحدد تلك الأقاويل مدى خطورة الحالة وإلى أي مدى يمكن أن تعيق الرئيس الروسي على توجيه الاستراتيجية العسكرية الروسية وممارسة النفوذ على البلاد.

وعكست تقارير أخرى بأنه كان هناك محاولة اغتيال فاشلة لفلاديمير بوتين بعد وقت قصير من بدء عمليته العسكرية في أوكرانيا، وقالت تقارير أخرى إن كبار المسؤولين الروس خططوا لتشكيل حكومة بدون بوتين.