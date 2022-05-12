خيّم التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة الشباب والفيصلي بالجولة الـ27 لـ بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأ الليث المباراة بضغط هجومي سعيًا منه لإحراز الهدف الأول ولكن تألق الحارس مصطفى ملائكة حال دون ذلك.

وأقدم الحكم ماجد الشمراني على طرد ملائكة بالدقيقة الـ27 بعدما لمس الكرة بيده خارج منطقة الـ18، وذلك بعد محاولته منع هجمة شبابية.

لم تتغير نتيجة الشوط الأول لينتهي بالتعادل السلبي بين الفريقين.