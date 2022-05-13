أكد الدفاع المدني ومراسلة قناة الإخبارية من الخبر عدم وجود أي إصابات أو وفيات في حريق الظهران مول، الذي اشتعل منذ ساعات في مجمع الزهران التجاري بمدينة الخبر بالمنطقة الشرقية.

فيديو | مراسلتنا شيماء الزهراني: لا إصابات أو وفيات والسيطرة على جزء كبير من حريق #الظهران_مول#الإخبارية pic.twitter.com/xETUvBDX5a

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 13, 2022

السيطرة على حريق الظهران مول:

وقال الدفاع المدني في بيان إلحاقي: إن عمليات إخماد حريق مجمع الظهران التجاري ما زالت مستمرة بمشاركة طيران الأمن والجهات المساندة، دون تسجيل أي إصابات حتى الآن.

وبحسب مراسلة الإخبارية في الخبر شيرين الزهراني فقد تمت السيطرة على جزء كبير من النيران المشتعلة في المجمع، فيما لا تزال فرق الدفاع المدني تكافح النيران بمساعدة الإطفاء الجوي وطيران الأمن.

حريق بالعوازل السقفية في مجمع الظهران:

وكان الدفاع المدني أعلن في بيان مقتضب له أن مدني الخبر يباشر حريقًا في العوازل السقفية في مجمع الظهران التجاري، ولا زالت عمليات الإخماد مستمرة، دون تسجيل إصابات حتى الآن.

وفي وقت لاحق تم استدعاء طيران الأمن للمشاركة في إخماد النيران، حيث تمت السيطرة عليها بشكل كبير، وفقًا لمراسلة قناة الإخبارية.