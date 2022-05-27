نفت هيئة مكافحة الشائعات ما تردد عن تحذير منظمة الصحة العالمية من الإصابة بالعجز الجنسي لمن تلقى لقاح فايزر.

وأكدت الهيئة أن التصريح المتداول والمنسوب لمنظمة الصحة العالمية بعنوان “من تلقى الجرعة الثالثة من لقاح فايزر معرّض للإصابة بالعجز والتحول الجنسي” غير حقيقي ولم يصدر من المنظمة.

يذكر أن المملكة اعتمدت لقاح فايزر ضمن عدد من اللقاحات المعترف بها للتحصين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

لقاح فايزر للأطفال

كما أقرت تطعيم الفئات العمرية من 12: 18 عامًا باللقاح ذاته، ثم اعتمدته كذلك للفئة العمرية من 5: 11 عامًا. وأوضحت هيئة الغذاء والدواء، أن قرار اعتماد تطعيم الفئات الأصغر بلقاح فايزر صدر استنادًا على البيانات التي قدمتها الشركة وبينت أن اللقاح قد استوفى المتطلبات التنظيمية الخاصة.

وذكر وكيل وزارة الصحة الدكتور عبدالله عسيري، في تصريحات إعلامية سابقة أن الصحة السعودية تعتمد لقاح فايزر للفئة العمرية 5:11 عامًا، وجرعتهم نصف جرعة الكبار على مرحلتين.

وتابع: “الأطفال يصابون بكوفيد، وأغلبهم تكون أعراضهم بسيطة، وفئة بسيطة منهم فقط يصابون بالمرض الشديد والتنويم، في حين أن أعراض الأطفال آمنة ولا توجد أي أعراض بعد اللقاح”.