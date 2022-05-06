حسم التعادل السلبي مباراة الفيصلي وأبها، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ26 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهد الشوط الأول تعادلًا سلبيًّا بين الفريقين دون أي تغيير في النتيجة.

الفيصلي وأبها أحباء بالتعادل:

وفي الشوط الثاني ألغى حكم المباراة هدفًا، سجله عنابي سدير بعد العودة لتقنية الفيديو، بداعي وجود تسلل.

ولم تتغير نتيجة المباراة، ليحصد كل من عنابي سدير وأبها نقطة لكل منهما، حيث أصبح رصيد العنابي 29 نقطة في المركز التاسع، بينما أصبح رصيد أبها 33 نقطة في المركز السابع.