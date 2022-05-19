التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رمطان لعمامرة، وذلك في مقر وزارة الخارجية الجزائرية.

بعد ذلك عقدت الدورة الثالثة للجنة المشاورات السياسية السعودية الجزائرية، حيث رأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ومعالي وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رمطان لعمامرة الدورة.

ونوه الجانبان بتوافق الرؤى حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتم استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين والقضايا العربية والإقليمية والدولية وسبل دعم الأمن والاستقرار والازدهار ومواجهة التحديات بما يحقق التقدم لشعبي البلدين ويدعم الأمن والسلم الدوليين.

حضر من الجانب السعودي، مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير الدكتور سامي الصالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر الدكتور عبد الله بن ناصر البصيري، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبد الرحمن الداود.