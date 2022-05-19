فرحة غامرة ولحظات لا تنسى عبر عنها طلاب جامعة الملك خالد في حفل التخرج للدفعة الـ 24 للطلاب والطالبات.
" أستظلّه وإن بغاني صرت ظلّه "🤍
#جامعه_الملك_خالد pic.twitter.com/IeySf2x5gW
— طيف (@ta__i22) May 19, 2022
فرحة غامرة ولحظات لا تنسى
ورعى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها، مساء أمس الأربعاء، حفل تخرج الدفعة الـ 24 من طلاب وطالبات جامعة الملك خالد، وذلك في المدينة الجامعية بالقرعاء.
من جهته، ثمّن رئيس جامعة الملك خالد جهود الآباء والأمهات والأسر.
الف مبروك 🇸🇦❤ pic.twitter.com/iFrcffG8i5
— شّےـمِےـوُخٌے العز 🇸🇦 (@asmasare) May 18, 2022
وأضاف “بذلتم فأينع الثمر، وحرصتم فحصد أبناؤكم وبناتكم خلاصة الجهود، واليوم تزهون بهم ويزهو بهم الوطن في سعادة غامرة، فشكرًا لذلكم البذل ولتلكم القيم الرفيعة”.
وقد اشتمل الحفل على أوبريت “عسير إلى العالمية” في ثلاث لوحات فنية، ردد معها الخريجون والخريجات أهازيج الفرح والفخر والاعتزاز بالوطن، في أجواء احتفالية احتضنها الاستاد الرياضي بالمدينة الجامعية في القرعاء.
#جامعه_الملك_خالد ما شاء الله حفل مليان مشاعر 🤍🤍🫶
الله يوفق الجميع ويسعدهم 🥹 pic.twitter.com/FmjdpyUht2
— Atheer🍯 (@_O7O_A) May 19, 2022
ووثقت مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو فرحة الطلاب والطالبات وأولياء الأمور بحفل التخرج للدفعة الـ 24 لهذا العام.
(الخير في أمتي حتى قيام الساعة). #جامعة_الملك_خالد pic.twitter.com/lduqD4StZt
— دراما كوين (@ii8600) May 18, 2022
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