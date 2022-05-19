فرحة غامرة ولحظات لا تنسى عبر عنها طلاب جامعة الملك خالد في حفل التخرج للدفعة الـ 24 للطلاب والطالبات.

فرحة غامرة ولحظات لا تنسى

ورعى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها، مساء أمس الأربعاء، حفل تخرج الدفعة الـ 24 من طلاب وطالبات جامعة الملك خالد، وذلك في المدينة الجامعية بالقرعاء.

من جهته، ثمّن رئيس جامعة الملك خالد جهود الآباء والأمهات والأسر.

وأضاف “بذلتم فأينع الثمر، وحرصتم فحصد أبناؤكم وبناتكم خلاصة الجهود، واليوم تزهون بهم ويزهو بهم الوطن في سعادة غامرة، فشكرًا لذلكم البذل ولتلكم القيم الرفيعة”.

وقد اشتمل الحفل على أوبريت “عسير إلى العالمية” في ثلاث لوحات فنية، ردد معها الخريجون والخريجات أهازيج الفرح والفخر والاعتزاز بالوطن، في أجواء احتفالية احتضنها الاستاد الرياضي بالمدينة الجامعية في القرعاء.

#جامعه_الملك_خالد ما شاء الله حفل مليان مشاعر 🤍🤍🫶 الله يوفق الجميع ويسعدهم 🥹 pic.twitter.com/FmjdpyUht2 — Atheer🍯 (@_O7O_A) May 19, 2022

ووثقت مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو فرحة الطلاب والطالبات وأولياء الأمور بحفل التخرج للدفعة الـ 24 لهذا العام.